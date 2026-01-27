Российский аэропорт закрыли на несколько часов из-за погоды Шереметьево закрыли на три часа из-за неблагоприятных погодных условий

Аэропорт Шереметьево закрыли на три часа из-за снегопада, передает пресс-служба воздушной гавани. Авиакомпании скорректируют расписание полетов.

Аэропорт Шереметьево временно закрыт на прилет воздушных судов в связи с неблагоприятными погодными условиями с 09:00 мск до 12:00 мск, — сказано в сообщении.

Также порядка тысячи пассажиров застряли в аэропорту Краснодара. Они не могли улететь около 30 часов. Отмечается, что в кубанской столице задерживался 31 рейс на вылет и прилет.

Ранее стало известно, что Шереметьево будет претендовать на покупку Домодедово только в том случае, если государство проведет конкурс на понижение цены. Как отметил генеральный директор Шереметьево Михаил Василенко, это крайне сложный проект, который требует больших инвестиций.

До этого самолет в Магадане выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту. В результате инцидента никто не пострадал. В прокуратуре отметили, что самолет должен был вылететь из Магадана в Москву, рейс перенесли на 23 января. Из-за произошедшего магаданский аэропорт временно закрыли.