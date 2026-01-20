Атака США на Венесуэлу
В Шереметьево заявили о планах по покупке Домодедово, но с одним условием

Шереметьево готово участвовать в торгах по Домодедово в случае понижения цены

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Шереметьево будет претендовать на покупку московского аэропорта Домодедово, если государство проведет конкурс на понижение цены, заявил в беседе с ТАСС генеральный директор Шереметьево Михаил Василенко. По его словам, это крайне сложный проект, который требует больших инвестиций.

Если государство будет проводить конкурс на понижение цены, АО «Международный аэропорт Шереметьево» после длительного анализа приняло решение принять участие в конкурсе по продаже ООО «ДМЕ Холдинг», — подчеркнул Василенко.

Он уточнил, что Домодедово имеет задолженность по кредитам более 75 млрд рублей. Текущая финансовая деятельность не позволяет воздушной гавани вовремя и в полном объеме покрывать долговые обязательства, объяснил гендиректор. Кроме того, по данным консолидированной отчетности по МСФО за 2023 год, зафиксированы убытки в 6,8 млрд рублей и уменьшение пассажиропотока, резюмировал Василенко.

Ранее сообщалось, что аукцион по продаже «ДМЕ холдинга», владеющего активами аэропорта Домодедово, был назначен на 20 января в 15:00 мск. Однако его признали несостоявшимся, поскольку единственного претендента не допустили до участия в торгах из-за неполного пакета документов.

