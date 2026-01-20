Аукцион по Домодедово сорвался из-за одной заявки

Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 15:36

Аукцион по продаже аэропорта Домодедово отменили

Аэропорт Домодедово
Аукцион по продаже аэропорта Домодедово признан несостоявшимся из-за того, что единственного претендента не допустили до участия в торгах, сообщается в материалах площадки проведения торгов. Торги были назначены на 20 января и должны были пройти на электронной площадке «РТС-тендер».

Индивидуальный предприниматель Богатый Евгений Витальевич не допущен. <...> Причина признания торгов несостоявшимися — не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником, — говорится в документе.

Согласно протоколу, предприниматель стал единственным претендентом на участие в аукционе, однако ему отказали в допуске из-за неполного пакета документов или их оформления с нарушением требований законодательства РФ. В документах также указано, что электронный аукцион по продаже 100% долей уставного капитала был признан несостоявшимся.

Ранее бренд-маркетолог Александр Дяченко объяснил, что объявление о продаже аэропорта Домодедово на торговой интернет-площадке — это пиар-ход для привлечения внимания и сокращения расходов на рекламную кампанию. По его словам, такая методика позволяет получить бесплатные упоминания в СМИ и выйти на реальных потенциальных покупателей.

