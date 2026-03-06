Azur Air «сел в лужу» на внеплановой проверке Ространснадзора

Azur Air «сел в лужу» на внеплановой проверке Ространснадзора Ространснадзор нашел нарушения при проверке Azur Air

Ространснадзор во время внеплановой проверки авиакомпании Azur Air зафиксировал нарушения авиационного законодательства. Материалы направят Росавиации для принятия дополнительных мер, заявили в Telegram-канале структуры.

В результате проведенных мероприятий Ространснадзор выявил ряд нарушений обязательных требований воздушного законодательства РФ. По фактам выявленных нарушений приняты меры инспекторского реагирования, — пояснили в ведомстве.

В Azur Air сообщили, что компания устранила большую часть обнаруженных Ространснадзором нарушений. Проверка не нашла ошибок, влияющих на безопасность полетов, уточнили в авиакомпании.

Ранее стало известно, что проверку организовали на фоне многочисленных нарушений. Среди них — задержки рейсов и несоблюдение прав пассажиров.

Также специалисты Ространснадзора обнаружили в московском аэропорту Внуково зауженные калибраторы для проверки размеров ручной клади, которые использовались авиакомпанией «Победа». Позже производитель оборудования признал ответственность за несоответствие заявленным параметрам.