06 марта 2026 в 19:16

Azur Air «сел в лужу» на внеплановой проверке Ространснадзора

Ространснадзор нашел нарушения при проверке Azur Air

Самолет компании Azur Air Самолет компании Azur Air Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Ространснадзор во время внеплановой проверки авиакомпании Azur Air зафиксировал нарушения авиационного законодательства. Материалы направят Росавиации для принятия дополнительных мер, заявили в Telegram-канале структуры.

В результате проведенных мероприятий Ространснадзор выявил ряд нарушений обязательных требований воздушного законодательства РФ. По фактам выявленных нарушений приняты меры инспекторского реагирования, — пояснили в ведомстве.

В Azur Air сообщили, что компания устранила большую часть обнаруженных Ространснадзором нарушений. Проверка не нашла ошибок, влияющих на безопасность полетов, уточнили в авиакомпании.

Ранее стало известно, что проверку организовали на фоне многочисленных нарушений. Среди них — задержки рейсов и несоблюдение прав пассажиров.

Также специалисты Ространснадзора обнаружили в московском аэропорту Внуково зауженные калибраторы для проверки размеров ручной клади, которые использовались авиакомпанией «Победа». Позже производитель оборудования признал ответственность за несоответствие заявленным параметрам.

