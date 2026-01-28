В Azur Air раскрыли судьбу пассажиров подавшего сигнал бедствия самолета

Рейс российской чартерной авиакомпании Azur Air из Нячанга в Иркутск будет выполнен на резервном воздушном судне, сообщили в пресс-службе перевозчика. Пассажирский Boeing 757 совершил незапланированную посадку в аэропорту Ханоя после того, как подал второй сигнал бедствия за неделю.

Azur Air направит резервное воздушное судно в Ханой из Паттайи. По состоянию на 13:30 мск идет подготовка резервного воздушного судна к вылету. Планируемое время вылета резервного самолета из Паттайи в Ханой — 18:45 по местному времени (14:45 мск), — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что пассажирский Boeing 757, подавший сигнал бедствия на пути из Нячанга в Иркутск, успешно совершил незапланированную посадку. Самолет приземлился во вьетнамском городе Ханой. На борту находились 238 пассажиров и семь членов экипажа.

До этого, 23 января, этот же самолет, выполняя рейс из Пхукета в Барнаул, совершил незапланированную посадку на территории Китая после подачи сигнала бедствия. Причиной внештатной ситуации мог стать отказ одного из двигателей. Предварительно, воздушное судно сделало шесть кругов, прежде чем сесть в аэропорту Ланьчжоу.