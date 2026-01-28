Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 13:53

В Azur Air раскрыли судьбу пассажиров подавшего сигнал бедствия самолета

Рейс Azur Air Нячанг — Иркутск будет выполнен на резервном самолете

Фото: Yury Kirsanov/Transport Photo Images/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Рейс российской чартерной авиакомпании Azur Air из Нячанга в Иркутск будет выполнен на резервном воздушном судне, сообщили в пресс-службе перевозчика. Пассажирский Boeing 757 совершил незапланированную посадку в аэропорту Ханоя после того, как подал второй сигнал бедствия за неделю.

Azur Air направит резервное воздушное судно в Ханой из Паттайи. По состоянию на 13:30 мск идет подготовка резервного воздушного судна к вылету. Планируемое время вылета резервного самолета из Паттайи в Ханой — 18:45 по местному времени (14:45 мск), — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что пассажирский Boeing 757, подавший сигнал бедствия на пути из Нячанга в Иркутск, успешно совершил незапланированную посадку. Самолет приземлился во вьетнамском городе Ханой. На борту находились 238 пассажиров и семь членов экипажа.

До этого, 23 января, этот же самолет, выполняя рейс из Пхукета в Барнаул, совершил незапланированную посадку на территории Китая после подачи сигнала бедствия. Причиной внештатной ситуации мог стать отказ одного из двигателей. Предварительно, воздушное судно сделало шесть кругов, прежде чем сесть в аэропорту Ланьчжоу.

самолеты
рейсы
авиакомпании
Azur Air
происшествия
Вьетнам
Россия
Иркутск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подростка высадили из поезда в сильный мороз в Забайкалье
Десятки домов ушли под воду из-за шторм в одной из стран Европы
Политолог раскрыл ключевую тему следующего раунда переговоров в Абу-Даби
РКН взялся за популярный у российских анимешников сайт
Турагент перечислила бюджетные варианты пляжного отдыха в марте
Гроб с телом Александра Олейникова вынесли под длительные аплодисменты
«Правильный гонорар»: продюсер назвал сумму заработка Долиной в баре Petter
В прямой кишке умершего мужчины нашли подводку с камнем из мочевого пузыря
Огонь охватил огромную конюшню под Москвой
Школьнику из Улан-Удэ вынесли приговор за смертельное ДТП
Клиент вместо оплаты заставил курьера копаться в его саду
Стало известно, какое нововведение европейцы хотят внедрить в НАТО
Стало известно, сколько денег собрали фанаты на долг «Крыльев Советов»
Депутат объяснил, почему насильников четырехлетней девочки не депортировали
Мужчина отправился на прогулку и увидел существо, похожее на бигфута
В Минэкономразвития раскрыли стратегическую роль офлайн-сети МФЦ
Онколог ответил, как Ардова может избежать рецидива рака
Певица Ольга Орлова сообщила о трагедии в семье
Хирург предупредил о смертельной опасности липосакции
Захарова предупредила о последствиях возможной блокады Кубы
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.