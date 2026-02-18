В РФ могут ввести новый налог для зарубежных товаров: что подорожает

Комитет Госдумы по промышленности и торговле одобрил инициативу о взимании НДС с импортных товаров, реализуемых через маркетплейсы. В настоящее время покупки стоимостью до 200 евро и весом до 31 кг освобождены от уплаты таможенных пошлин и налогов. В случае принятия поправок для продукции, продаваемой на онлайн-площадках, это исключение будет отменено. Подробнее о том, как нововведение отразится на ценах и повлияет на развитие интернет-торговли в России, — в материале NEWS.ru.

Что предлагают в Госдуме

Проект рекомендаций был подготовлен после парламентских слушаний «О развитии отраслей легкой промышленности» и размещен в электронной базе Госдумы. В документе прописано предложение об установлении льгот для российских поставщиков при начислении комиссий маркетплейсов. Кроме того, предлагается предоставить операторам онлайн-платформ инструменты контроля за соблюдением прав интеллектуальной собственности через Роспатент.

Госдума рассмотрит документ в среду, 18 февраля. Как уточнил председатель нижней палаты Вячеслав Володин, в новой редакции постановления отсутствуют предложения о введении НДС на импорт, поскольку данный вопрос относится к компетенции правительства.

«Мы исходим из того, что надо поддерживать легкую промышленность, разные могут быть формы поддержки, что же касается введения налогов — это исключительно должно идти на основе диалога с обществом, с деловым сообществом», — уточнил Володин.

Что может изменить введение НДС для импортных товаров

Как пояснил NEWS.ru председатель президиума Ассоциации компаний интернет-торговли (АКОРТ) Станислав Богданов, инициатива касается изменения налогового режима для трансграничной онлайн-торговли, а именно — товаров, ввозимых в виде международных почтовых отправлений в адрес физических лиц.

По его словам, сейчас крупные розничные сети и официальные импортеры работают в рамках полноценного фискального режима: они уплачивают НДС (22%) и таможенные пошлины, а также несут расходы на маркировку, сертификацию и экологические сборы. В то же время трансграничная интернет-торговля пользуется преференциями: порог беспошлинного ввоза в 200 евро освобождает такие покупки от уплаты НДС и пошлин.

На фоне этого дисбаланса объемы трансграничной торговли демонстрируют активный рост. В 2025 году показатель достиг 450 млрд рублей. Примечательно, что за девять месяцев 2025 года темпы роста в этом сегменте составили 53%, что почти вдвое превышает динамику всего российского рынка e-commerce, который за аналогичный период вырос на 28%.

Впрочем, в отрасли призывают не рубить сплеча. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов заявил NEWS.ru, что в целом объединение поддерживает инициативу, так как она направлена на выравнивание налоговой нагрузки для всех игроков рынка. Однако он подчеркнул необходимость постепенного перехода, чтобы сгладить негативные последствия для компаний, уже выстроивших трансграничные бизнес-модели.

Соколов также пояснил, что опасения относительно резкого удара по рынку могут быть преувеличены. По его словам, российская интернет-торговля сегодня — это преимущественно внутренний рынок. «Доля товаров, доставляемых напрямую из-за рубежа, составляет всего 3–4%. В основном в этом сегменте россияне заказывают электронику, одежду, обувь, товары для дома, красоты, здоровья и инструменты», — уточнил он.

По мнению председателя комитета по международной торговле МГО «Опоры России» Анны Фомичевой, новость в первую очередь позитивна для отечественных компаний, которые долгое время работают в неравных условиях.

Она пояснила, что сегодня на маркетплейсах сложился ощутимый перекос: иностранные (преимущественно китайские) продавцы завозят товары без уплаты НДС, проходят упрощенные процедуры, не маркируют товары в системе «Честный знак» и зачастую экономят на сертификации. Российские же селлеры вынуждены соблюдать все требования законодательства в полном объеме. «Получается, что импортеры торгуют с существенным преимуществом за счет неуплаты налогов, а наши предприниматели вынуждены закладывать эти издержки в цену», — рассказала собеседница NEWS.ru.

Как отмена льгот скажется на ценах

Заметная часть трансграничных заказов приходится на одежду и обувь — именно эти категории остаются основными драйверами спроса на зарубежные покупки, уточнил Богданов.

«Распространение НДС и обязательных платежей на трансграничную торговлю через платформы выровняет ценообразование между разными каналами продаж, благоприятно отразится на работе добросовестных импортеров и поддержит отечественных производителей», — уверен он.

По словам Фомичевой, рост стоимости на маркетплейсах фиксируется уже сейчас — он связан с повышением ставок НДС, а также с общим ужесточением фискального и таможенного контроля. Россияне и так наблюдают постепенное подорожание товаров.

Введение НДС на импорт, скорее всего, приведет не к новому витку инфляции, а к выравниванию цен. «Китайские продавцы больше не смогут демпинговать за счет налоговых льгот, им тоже придется включать НДС в стоимость. Таким образом, главный эффект от нововведения — это не столько рост цен, сколько создание равных конкурентных условий», — отметила Анна Фомичева. По ее мнению, когда налоги будут платить все участники торговли, у российских селлеров появится возможность честно конкурировать без изначального ценового преимущества импортеров.

