Минфин раскрыл, какие операции с участием банковских карт обложили НДС

Минфин России прекратил действие льготного налогового режима, который ранее применялся к услугам по обслуживанию банковских карт, сообщает «Коммерсант». Соответствующее разъяснение было направлено министерством в Банк России.

Согласно новой позиции, теперь облагаться НДС будут операции по выпуску и обслуживанию пластиковых карт, эквайринг, а также услуги по обработке данных по ним. При этом налог не будет затрагивать напрямую переводы денежных средств между счетами, включая операции через Систему быстрых платежей.

Как полагают аналитики, данное решение может в конечном итоге привести к увеличению стоимости эквайринга для торговых и сервисных компаний, что создаст дополнительную финансовую нагрузку на бизнес.

Ранее эксперт финансового рынка Андрей Бархота заявил, что снижение налога на добавленную стоимость в России может произойти к 2027 году. По его словам, такой «налоговый маневр», необходимый для стимулирования бизнеса, потребует от девяти до 15 месяцев для подготовки.