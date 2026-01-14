Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 10:59

Минфин раскрыл, какие операции с участием банковских карт обложили НДС

«Коммерсант»: платежи за обслуживание банковских карт обложили НДС

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Минфин России прекратил действие льготного налогового режима, который ранее применялся к услугам по обслуживанию банковских карт, сообщает «Коммерсант». Соответствующее разъяснение было направлено министерством в Банк России.

Согласно новой позиции, теперь облагаться НДС будут операции по выпуску и обслуживанию пластиковых карт, эквайринг, а также услуги по обработке данных по ним. При этом налог не будет затрагивать напрямую переводы денежных средств между счетами, включая операции через Систему быстрых платежей.

Как полагают аналитики, данное решение может в конечном итоге привести к увеличению стоимости эквайринга для торговых и сервисных компаний, что создаст дополнительную финансовую нагрузку на бизнес.

Ранее эксперт финансового рынка Андрей Бархота заявил, что снижение налога на добавленную стоимость в России может произойти к 2027 году. По его словам, такой «налоговый маневр», необходимый для стимулирования бизнеса, потребует от девяти до 15 месяцев для подготовки.

НДС
банки
Минфин
экономика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израиль и несколько арабских стран обратились к США с просьбой по Ирану
Что будет с рублем? Курс сегодня, 14 января, что с долларом, евро и юанем
Аэропорт Домодедово выставили на продажу на популярном сайте объявлений
В ЕС раскрыли «немыслимые» планы в отношении Путина
Продюсер ответил, получит ли Долина «Золотой граммофон» после скандала
Трое обвиняемых в изнасиловании школьницы услышали решение суда
Медведчук оценил территориальные аппетиты Трампа
Шеф-повар развеял популярный в Сети миф о борще
Власти России отложили публикацию важных данных о допдоходах бюджета
Появилось аудио переговоров Тимошенко с депутатами Рады в деле о подкупе
В Новокузнецке умерла мать, потерявшая ребенка в роддоме №1
Врача из России жестоко убили на популярном курорте
Раскрыто место прощания с Игорем Золотовицким
ВСУ лишились складов с оружием для ударов по России
Разведка сообщила о покушении на президента южноамериканской страны
«Студенты на него дышали»: кинокритик Шнейдеров о педагоге Золотовицком
Автоэксперт оценил возможность проверить водителей такси через «Госуслуги»
Российские бойцы освободили населенный пункт в Сумской области
Названы главные триггеры отказа россиян от просмотра фильмов о спорте
Пожилая китаянка решила родить ребенка
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.