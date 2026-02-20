Миронов назвал альтернативу повышению НДС на импорт до 22%

Российским предприятиям следует предоставить доступ к кредитам на льготных условиях, заявил NEWS.ru председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, повышение НДС до 22% на импорт не приведет к снижению цен на отечественную продукцию.

Повышение НДС на импорт до 22% — это прямой рост цен для граждан. Маркетплейсы ничего не потеряют, продавцы просто переложат издержки на покупателей. В итоге люди заплатят больше. Россияне и так ежедневно сталкиваются с подорожанием товаров. Дополнительная нагрузка сейчас — ошибочное решение. Предлагаю альтернативу: льготное кредитование для предприятий, снижение налоговой нагрузки и стимулирование инвестиций в производство. Если мы хотим развивать легкую промышленность, нужно снижать издержки бизнеса, а не повышать цены для покупателей, — высказался Миронов.

Он отметил, что поддержка отечественной легкой промышленности необходима, однако делать это нужно системными экономическими инструментами. По словам депутата, нельзя говорить о конкурентных преимуществах российских производителей, когда в Китае ключевая ставка — около 3%, а отечественные предприятия вынуждены кредитоваться под 30%.

В таких условиях бизнес не развивается, а выживает. Основные проблемы отрасли связаны с недоступностью финансовых ресурсов. В сегменте гособоронзаказа работают механизмы поддержки, там есть понятные условия, а в гражданских отраслях — дефицит доступных кредитов и высокая стоимость заемных средств. Рынок устроен так, что вслед за импортом подтянутся и внутренние цены. В итоге снова все сведется к дополнительным расходам граждан, — заключил Миронов.

Ранее Госдума отложила обсуждение постановления с рекомендациями правительству по итогам слушаний о развитии легкой промышленности из-за идеи ввести НДС на импортные товары, продаваемые через цифровые платформы. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что из нового проекта уберут положения о налоге на импорт.