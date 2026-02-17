Госдума сняла с рассмотрения вопрос об НДС на иностранные товары

Дума отложила рассмотрение постановления с рекомендациями правительству по итогам парламентских слушаний о развитии легкой промышленности из-за предложения о введении НДС на реализуемую через цифровые платформы импортную продукцию, сообщает «Интерфакс». Председатель нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что из обновленного проекта исключат положения о налоге на импорт.

По словам Володина, документ повторно внесут на рассмотрение в среду, 18 февраля. Он уточнил, что в новой редакции отсутствуют предложения о введении НДС на импорт, поскольку данный вопрос относится к компетенции правительства.

Мы исходим из того, что надо поддерживать легкую промышленность, разные могут быть формы поддержки, что же касается введения налогов — это исключительно должно идти на основе диалога с обществом, с деловым сообществом, — сказал Володин.

Ранее сообщалось, что Госдума намерена обложить НДС импортную продукцию, которая продается на цифровых платформах. В настоящее время товары для личного пользования стоимостью до €200 (18,2 тыс. рублей) и весом до 31 кг ввозятся в ЕАЭС без пошлин и налогов. Это предложение направлено на создание равных условий для российских и зарубежных продавцов на маркетплейсах. Кроме того, таким образом депутаты хотят поддержать отечественных производителей.