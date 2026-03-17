В Ливане сообщили о гибели военных при атаке израильских дронов Трое военных Ливана погибли при атаке израильских дронов

По меньшей мере двое военнослужащих ливанской армии погибли в результате атак израильских беспилотников на юге страны, говорится в коммюнике командования ВС республики. Удары были нанесены в окрестностях города Набатия.

Двое военнослужащих убиты в результате удара неприятельского дрона по мотоциклу, на котором они направлялись по шоссе в населенный пункт Зыбдин, — говорится в тексте.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что израильская армия приступила к проведению ограниченных и точечных наземных операций против опорных пунктов «Хезболлы» на юге Ливана. Целью атаки называют усиление передовой линии обороны. Перед вводом своих подразделений в район ЦАХАЛ нанесла удары по целям противника артиллерией и авиацией.

Политолог Алексей Ярошенко в беседе с NEWS.ru заявил, что Израиль хочет захватить всю территорию Ближнего Востока. По его словам, именно поэтому страна начала военную кампанию против Ливана. Он отметил, что Тель-Авив руководствуется идеей создания так называемого Большого Израиля, границы которого должны простираться от Палестины до Ирана.