Жена израильского дипломата разнесла две машины в центре Петербурга Жена вице-консула Израиля проехала на красный и устроила ДТП в Петербурге

В Петроградском районе Санкт-Петербурга 20 марта произошло ДТП с участием жены вице-консула Израиля Елии Бухрис, сообщает 78.RU. Женщина двигалась на служебном автомобиле Chery и при проезде перекрестка на запрещающий сигнал столкнулась с «Газелью» и Geely.

Трогались на зеленый, она на красный, нас зацепила. Меня не очень сильно, а «Газель» вообще как бы разворотило, — рассказал водитель Geely.

По данным издания, Елия Бухрис вину не признала. Ее супруг, вице-консул Бухрис Котов Шикма, сославшись на языковой барьер, отказался от комментариев. На разбирательства по аварии в ГАИ женщина не явилась, указав на дипломатический иммунитет. Вопрос о возмещении ущерба пострадавшим водителям остается открытым.

