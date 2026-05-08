В Израиле выявили первый случай заражения хантавирусом

В Израиле зарегистрирован первый пациент с хантавирусом, сообщила газета Maariv. По их данным, заражение произошло во время поездки пациента в Восточную Европу.

Журналисты указали на отличие выявленного штамма от ранее обнаруженных случаев на борту лайнера MV Hondius. Министерство здравоохранения Израиля заявило о стабильном состоянии пациента, отметив, что тот не нуждается в изоляции, однако находится под наблюдением в медицинском центре. В публикации также уточняется, что ранее в Израиле уже фиксировались единичные случаи заражения хантавирусом у путешественников, вернувшихся из Южной Америки более десяти лет назад.

Ранее стало известно о небоевых потерях среди украинских военных из-за хантавируса. По данным СМИ, вирус массово распространяется в Харьковской, Сумской и Львовской областях.

До этого пресс-служба Всемирной организации здравоохранения с тревогой сообщила о высокой смертности от хантавируса во время прошлых эпидемий. Они подчеркнули важность обеспечения раннего выявления заболевания.