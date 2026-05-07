Украинские военные несут небоевые потери из-за хантавируса, передает ТАСС со ссылкой на источники. По их данным, вирус массово распространяется в Харьковской, Сумской и Львовской областях.

По словам собеседников, среди личного состава фиксируются случаи заболевания, однако медицинская помощь оказывается не всем. Источник агентства объяснил, что запрет устанавливают украинские командиры, так как считают, что те «пытаются избежать участия в боевых действиях».

Ранее пресс-служба Всемирной организации здравоохранения с тревогой сообщила о высокой смертности от хантавируса во время прошлых эпидемий. Они подчеркнули важность обеспечения раннего выявления заболевания.

В Аргентине до этого зафиксировали крупную вспышку хантавирусной инфекции с высоким уровнем смертности. В сезоне 2025–2026 годов количество обнаружения превысило 100. Летальность оценивается специалистами более чем в 31%. Отмечается, что большинство заболевших были мужчины. До этого стало известно, что гражданин Франции заразился хантавирусом во время или после авиаперелета.