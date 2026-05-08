Отсутствие реакции на Западе на атаки со стороны ВСУ по мирным жителям и гражданским объектам демонстрирует политику двойных стандартов, заявил ТАСС глава ДНР Денис Пушилин. По его мнению, западные страны переписывают факты и подают информацию в удобном для себя формате.

Да никто не обращает внимания, не обращает давно. У нас это удивления не вызывает. С 2014 года мы с этим столкнулись. Это нынешний украинский режим и это нынешние двойные стандарты, которые стали, к сожалению, нормой сейчас для западного сообщества, — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что бывшие президенты США Барак Обама и Джо Байден оставили после себя «авгиевы конюшни». По ее словам, в двусторонних отношениях накопились проблемы.

До этого Захарова отметила, что признание главы евродипломатии Каи Каллас о неожиданности решения США вывести часть войск из Германии подтверждает отсутствие самостоятельности у стран ЕС и НАТО. По ее словам, ключевые решения внутри западных структур принимаются Вашингтоном.