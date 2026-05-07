«Жесточайшая диктатура»: Захарова заявила о подчинении Запада США Захарова: слова Каллас о выводе войск США из ФРГ показали подчинение ЕС и НАТО

Признание главы евродипломатии Каи Каллас о неожиданности решения США вывести часть войск из Германии подтверждает отсутствие самостоятельности у стран ЕС и НАТО, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, ключевые решения внутри западных структур принимаются Вашингтоном, передает корреспондент NEWS.ru.

Просто констатация факта: не существует никакой солидарности внутри ЕС и НАТО, а существует жесточайшая командно-административная диктатура, во главе которой стоят Соединенные Штаты Америки или англосаксонский дуэт, можно так сказать, — сказала Захарова.

Каллас по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Ереван 4 мая заявила, что решение Соединенных Штатов вывести из Германии контингент численностью 5 тыс. военнослужащих стало полным сюрпризом для Европейского союза. По ее словам, неожиданный шаг Вашингтона лишь повышает важность скорейшего усиления европейской оборонной составляющей в рамках НАТО.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал решение Вашингтона катастрофическим трендом, подрывающим трансатлантическое единство. По мнению лидера страны, основную опасность для Североатлантического альянса создают не внешние противники, а продолжающийся распад военного блока.