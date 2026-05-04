04 мая 2026 в 10:03

Каллас назвала одно из решений США полным сюрпризом

Каллас: решение США вывести 5 тыс. военных из Германии стало полным сюрпризом

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
Решение Соединенных Штатов вывести из Германии контингент численностью 5 тыс. военнослужащих стало полным сюрпризом для Европейского союза, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Ереван. По ее словам, неожиданный шаг Вашингтона лишь повышает важность скорейшего усиления европейской оборонной составляющей в рамках НАТО, передает ABC News.

Это решение США стало для нас полным сюрпризом, — отметила Каллас.

Ранее помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл сообщил, что глава Пентагона Пит Хегсет распорядился передислоцировать 5 тыс. американских военнослужащих из ФРГ. Ориентировочные сроки завершения операции — от полугода до года.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал решение Вашингтона является катастрофическим трендом, подрывающим трансатлантическое единство. По мнению лидера страны, основную опасность для Североатлантического альянса создают не внешние противники, а продолжающийся распад военного блока.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

