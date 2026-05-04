Каллас назвала одно из решений США полным сюрпризом

Решение Соединенных Штатов вывести из Германии контингент численностью 5 тыс. военнослужащих стало полным сюрпризом для Европейского союза, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Ереван. По ее словам, неожиданный шаг Вашингтона лишь повышает важность скорейшего усиления европейской оборонной составляющей в рамках НАТО, передает ABC News.

Ранее помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл сообщил, что глава Пентагона Пит Хегсет распорядился передислоцировать 5 тыс. американских военнослужащих из ФРГ. Ориентировочные сроки завершения операции — от полугода до года.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал решение Вашингтона является катастрофическим трендом, подрывающим трансатлантическое единство. По мнению лидера страны, основную опасность для Североатлантического альянса создают не внешние противники, а продолжающийся распад военного блока.