ПВО отразила атаку украинских БПЛА на подлете к Ярославлю

Ночью на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ была отражена атака украинских беспилотников, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет.

Глава региона предупредил о возможных упавших фрагментах беспилотников, которые необходимы следствию. При их обнаружении он призвал жителей не приближаться к обломкам и не пользоваться рядом с ними мобильными телефонами. Евраев рекомендовал отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112.

Губернатор также подчеркнул, что угроза атаки БПЛА в регионе сохраняется, а подразделения Минобороны РФ и силовые ведомства продолжают работу по обеспечению безопасности. Жителям рекомендовано дождаться отбоя сигнала.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО Министерства обороны РФ уничтожили еще пять беспилотников. Общее число сбитых БПЛА над московским небом достигло 20 единиц.

До этого российские средства противовоздушной обороны в период с 20:00 до полуночи 7 мая уничтожили и перехватили 95 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Атаки были отражены над 10 регионами страны и над акваториями Черного и Азовского морей.