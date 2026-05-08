Количество сбитых над Москвой БПЛА значительно увеличилось Собянин: ПВО Минобороны РФ уничтожила уже 20 летевших на Москву дронов

Дежурные силы ПВО Министерства обороны РФ уничтожили еще пять беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин на своем канале в МАКС. Общее число сбитых БПЛА над московским небом достигло 20 единиц.

Сбиты пять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин.

Ранее российские средства противовоздушной обороны в период с 20:00 до полуночи 7 мая уничтожили и перехватили 95 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Атаки были отражены над 10 регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал: три человека пострадали в результате ударов беспилотников ВСУ по территории региона. Атаки пришлись на села Косилово и Новенькое, а также на поселок Красная Яруга.

Кроме того, более 30 украинских беспилотников были уничтожены в 12 районах Ростовской области ночью. Как уточнил глава региона Юрий Слюсарь, обошлось без жертв и пострадавших, беспилотная опасность сохраняется.