Ипотека под 2% в России: где взять, кому дают и как оформить

Ипотека под 2% в России: где взять, кому дают и как оформить

Ипотека под 2% годовых — не фантастика, а реальные условия льготных программ в России. Однако воспользоваться ими можно только на отдельных территориях. NEWS.ru рассказывает, кому и на каких условиях доступны эти кредиты, где разрешено покупать вторичку и что нужно сделать, чтобы получить сверхнизкую ставку.

Ипотека под 2% на новых территориях: правила для всех граждан РФ

Как рассказала NEWS.ru эксперт по ипотечному кредитованию компании «ИНКОМ-Недвижимость» Елена Санникова, любой гражданин России может оформить льготный кредит по ставке до 2% годовых для покупки жилья в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Это предусмотрено программой «Ипотека на территории новых регионов».

По словам эксперта, средства можно направить на приобретение квартиры или дома у застройщика (по договору купли-продажи или долевого участия), а также на строительство дома по договору подряда. В последнем случае в тело кредита разрешено включить и стоимость земельного участка.

«Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей, первоначальный взнос — от 10%», — уточнила Санникова.

Что касается документов, то их список каждый банк устанавливает самостоятельно, но в примерный перечень входят паспорт, СНИЛС, свидетельство о браке (при наличии) и бумаги, подтверждающие доход и занятость.

«Оформление ипотеки аналогично любым другим программам», — отметила эксперт.

«Дальневосточная ипотека»: категории граждан и требования к ставке 2%

Вторая возможность получить кредит по ставке до 2% — это программа «Дальневосточная ипотека». По словам Санниковой, ею могут воспользоваться молодые семьи (возраст обоих супругов до 36 лет), неполные семьи с детьми (для граждан до 36 лет), многодетные семьи (с детьми до 18 лет, если третий или последующий ребенок рожден не ранее 1 января 2024 года), участники программы «Дальневосточный гектар», вынужденные переселенцы с Украины, ЛНР и ДНР, а также участники СВО и члены их семей (распространяется на родственников погибших или признанных инвалидами первой группы).

Виды Петропавловска-Камчатского Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Кроме того, с 1 апреля 2026 года в программу включены граждане, участвовавшие в выполнении задач по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в выполнении (обеспечении выполнения) задач в ходе вооруженной провокации на государственной границе РФ и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО.

Директор рынков России и СНГ «Фам Пропертис» Валерий Тумин напомнил NEWS.ru, что с 2025 года программа была расширена: льготниками стали все работники сферы образования и многодетные семьи без возрастного ограничения. Самый важный нюанс, по словам Тумина: ставка 2% действует только при условии, что заемщик в течение пяти лет с даты заключения кредитного договора работает в определенных организациях. К ним относятся государственные и муниципальные предприятия в сферах медицины, образования и культуры, а также предприятия ОПК, расположенные в ДФО или Арктике.

«Допускается перерыв до шести месяцев только для увольнения и трудоустройства в эту же или другую организацию, определенную условиями программы. Заемщик обязан регулярно подтверждать занятость кредитору», — пояснила Санникова.

Где и как покупать: нюансы о вторичном жилье, регистрации и сроках

По словам Тумина, госпрограмма «Дальневосточная и арктическая ипотека» действует до конца 2030 года. Под нее подпадает не только Дальний Восток, но и сухопутная часть Арктической зоны РФ: Мурманская область, ЯНАО, северные районы Архангельской и Красноярской областей, Республика Саха (Якутия), Ненецкий и Чукотский АО.

Для оформления этой ипотеки не нужно постоянно проживать на территории ДФО или иметь там регистрацию по месту жительства — достаточно потом, в течение 270 дней с момента оформления права собственности, зарегистрироваться в купленном жилье и прожить там не менее пяти лет, рассказала Санникова.

Что можно купить? Квартиру в готовом или строящемся доме у застройщика, готовый или строящийся индивидуальный дом у застройщика, участок под будущее строительство.

Виды Магадана Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

«С 2025 года программа была расширена для покупки вторичного жилья. Это разрешено в населенных пунктах, где практически нет нового строительства», — отметил Тумин.

Как уточнила Санникова, вторичка по данной программе также доступна в Магаданской области, Чукотском АО, в моногородах и на сельских территориях ДФО, а для вынужденных переселенцев — на всей территории ДФО.

Практические условия: сумма, взнос и подводные камни

По условиям обеих программ максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей. Однако для «Дальневосточной ипотеки» есть исключения.

«При покупке жилья площадью от 60 квадратных метров или в моногороде ДФО лимит повышается до 9 млн рублей», — рассказала Санникова.

Срок кредита составляет до 20 лет. Сумма первоначального взноса должна составлять не менее 20% (в программе по новым регионам — от 10%).

«Минимальный первоначальный взнос обычно составляет 20%, но можно использовать материнский капитал», — напомнил Тумин.

Он также обратил внимание, что итоговая ставка может оказаться выше базовых 2%, если не выполняются условия комплексного страхования. Механизм получения ипотеки по государственной программе прост.

«Заемщик подтверждает льготную категорию документами, подает заявку в банк-участник, получает предварительное одобрение, выбирает объект недвижимости, соответствующий требованиям, и выходит на сделку», — подытожил эксперт.

Читайте также:

14,5% годовых. ЦБ снизил ключевую ставку: когда подешевеют кредиты, ипотека

Ипотека только для «белых»: 1 апреля вводятся новые правила выдачи кредитов

Семейная ипотека — 2026: новые лимиты, кому нужно оформить прямо сейчас

Льготная ипотека выходит на вторичку: что изменится в условиях программы