24 апреля 2026 в 04:52

В США военного арестовали за ставки о Венесуэле и Мадуро

В США задержали военного за заработок на ставках о вторжении в Венесуэлу

В США задержан военнослужащий, которого подозревают в получении крупной прибыли на ставках, связанных с возможным развитием событий вокруг Венесуэлы, сообщили в пресс-службе Минюста США. Его доход составил более $400 тыс. (около 30, 3 млн рублей).

Военнослужащий Гэннон Кен Ван Дайк участвовал в планировании и реализации операции ВС США «Абсолютная решимость» по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, добавили в источнике. В случае признания вины ему может грозить до 60 лет лишения свободы.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что Латинскую Америку может ждать восстание, если США не переосмыслят свои отношения с регионом и продолжат использовать экономические инструменты как механизм вымогательства. Он отметил, что осознал политизированность американских санкций после внесения его в список Управления по контролю за иностранными активами.

До этого президент США Дональд Трамп допустил возможность применения военной силы против Кубы. Также президент Белоруссии Александр Лукашенко резко раскритиковал внешнюю политику Соединенных Штатов. По мнению белорусского лидера, политика в Венесуэле, угрозы Кубе и война на Ближнем Востоке — это признаки диктатуры, а не демократии, о которой говорят на Западе.

