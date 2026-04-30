Вторичка стала дешевле: на сколько упали цены, покупать ли квартиру сейчас

Бывший премьер-министр России, глава попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин заявил, что цены на вторичное жилье в ряде случаев снижаются. Он также выразил надежду на скорое уменьшение ключевой ставки. Разбираемся, правда ли рынок пошел вниз и когда наступит подходящий момент для покупки квартиры.

О чем говорил Степашин

Сергей Степашин считает, что ключевую ставку вполне могут снизить до 10%, если за год инфляцию удастся удержать в пределах 5–6%. В таком случае ипотечным заемщикам станет легче, особенно после отмены массовых льготных программ.

«Вторичное жилье сейчас дешевеет», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о возможном замедлении роста цен на квадратные метры.

Напомним, 24 апреля Банк России в восьмой раз подряд снизил ключевую ставку — с 15% до 14,5%. ЦБ пошел на снижение, так как что спрос внутри страны перестал сильно обгонять предложение. То есть люди и компании хотят купить примерно столько товаров и услуг, сколько экономика может реально произвести.

Но есть и тревожный сигнал: устойчивый рост цен (в целом), как отметил регулятор, пока не замедляется.

Правда ли, что цены на вторичку упали

Мнения экспертов, опрошенных NEWS.ru, на этот счет разошлись.

Главный аналитик «Циана» Алексей Попов утверждает, что никакого снижения цен или уменьшения предложения на рынке нет. По его данным, с начала года цены на вторичное жилье выросли на 3%, а средняя цена сделки увеличилась на 2%. При этом спрос вырос на 18% в первом квартале 2026 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, отмечает он.

Вице-президент Российской гильдии риелторов (РГР) Ирина Монастырская тоже не видит заметного падения. Разве что в малых городах и отдельных сегментах цены скорректировались не больше чем на 2%. А на двух- и трехкомнатные квартиры в некоторых регионах спрос даже вырос на 3–4%, говорит она.

При этом застройщики сейчас испытывают трудности с продажами, но из-за роста себестоимости строительства снижать цены не станут. Вместо этого они разрабатывают рассрочки и акции, чтобы привлечь покупателей. А поскольку по обычным ипотечным программам условия на первичном и вторичном рынках одинаковы, часть покупателей переходит на вторичку. Это тоже не дает ценам упасть, объясняет Монастырская.

Международный финансовый советник доцент РЭУ им. Плеханова Мария Ермилова считает, что небольшое снижение все-таки есть. Но это не обвал, а скорее стагнация с риском падения. В первом квартале 2026 года рост цен на вторичку составил всего около 1,5% — это минимум за несколько лет. В марте прирост был примерно 0,6% в месяц, что почти ноль с учетом инфляции. Продавцы держат цены в объявлениях, но при реальной сделке готовы дать скидку. Поэтому статистика может показывать «рост», а на деле квартиры уходят дешевле, объясняет собеседница NEWS.ru.

Что будет с ценами на недвижимость в ближайшее время

Мария Ермилова ожидает, что в течение следующих двух-трех кварталов цены либо останутся на прежнем уровне, либо будут медленно ползти вниз. Реальные сделки уже сейчас проходят на 5–10% ниже заявленных цен — это признак постепенного снижения.

Если же ключевая ставка продолжит падать, ипотека оживится, и цены стабилизируются или даже пойдут вверх. Возможное падение рынка, по оценкам эксперта, может составить 10–15%.

Алексей Попов из «Циана» прогнозирует медленный рост цен в ближайшие два-три квартала.

Когда лучше покупать готовое жилье

Наиболее выгодные предложения могут появиться в течение ближайших 6–12 месяцев. Но многое зависит от того, как будет развиваться рынок в целом, предупреждает Мария Ермилова.

Важно помнить, что, даже если цены снизятся, высокая ипотечная ставка может свести всю выгоду на нет, хорошие и недорогие объекты могут разобрать раньше, чем вы решитесь, а низкая цена еще не означает удачную покупку.

Поэтому совет эксперта простой: если покупаете для себя — можно брать, но обязательно торгуйтесь; если покупка осуществляется с инвестиционной целью, то лучше подождать и внимательно следить за динамикой ставок.

