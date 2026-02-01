Досрочное погашение ипотеки: что выгоднее — уменьшить срок или платеж

Статистика банков показывает тренд: российские заемщики стремятся быстрее распрощаться с ипотекой. Главный плюс такого подхода — огромная экономия на процентах, но есть нюансы. NEWS.ru рассказывает, как выбрать самую выгодную схему досрочного погашения, правильно вносить платежи и обойти скрытые ловушки.

Как часто россияне погашают ипотеку досрочно

Статистика ВТБ наглядно показывает: россияне не просто хотят, а активно избавляются от ипотечного бремени. В прошлом году большинство (свыше 54%) клиентов банка с рыночной ипотекой гасили ее впятеро быстрее договора. При этом стратегия стала более агрессивной — те, кто вносил дополнительные платежи, делали это чаще и на бо́льшие по сравнению с прошлыми годами суммы. Благодаря этому 20% заемщиков распрощались с кредитом полностью.

Для сравнения: в 2024 году полностью погашен был лишь один из десяти оформленных договоров. Всего на досрочное погашение (частичное и полное) по рыночным программам в 2025 году заемщики ВТБ направили около 8 млрд рублей, уточнили в пресс-службе банка.

Интересно, что с льготной ипотекой ситуация была полностью противоположной. В 2025 году доля тех, кто платил больше обязательного, сократилась почти вдвое, а случаи досрочного погашения стали практически единичными.

В других крупных банках подтверждают общий тренд на резкое ускорение выплат именно по «дорогой» ипотеке (то есть кредиты по высоким ставкам).

Альфа-Банк отмечает, что с осени 2025 года клиенты со ставками выше 25% стали гасить кредиты примерно вдвое быстрее. Т-Банк зафиксировал, что уровень досрочных погашений по рыночным программам вырос в 1,5–2 раза и превышает аналогичный показатель по льготной ипотеке в 3–4 раза.

Абсолют Банк добавляет, что 15–20% заемщиков с высокой ставкой платили сверх графика, а каждый десятый закрыл кредит досрочно, справляясь с долгом в три раза быстрее владельцев льготных программ.

Как выгоднее гасить ипотеку досрочно

При досрочном погашении ипотеки ключевое решение заключается в выборе между уменьшением срока кредита или снижением ежемесячного платежа.

По словам менеджера продукта «Ипотека» в компании «Сравни» Екатерины Сташковой, финансово выгоднее сокращать срок, так как это существенно уменьшает общую переплату по процентам. «Например, при досрочном внесении 100 тысяч рублей экономия на процентах при сокращении срока может быть в 2–3 раза больше, чем при уменьшении платежа», — говорит собеседница NEWS.ru. Оптимально вносить досрочные платежи в первой половине срока кредита, когда в структуре ежемесячного платежа преобладают проценты, а также сразу после получения ипотеки, продолжает она.

Если ипотечный платеж кажется неподъемным, особенно если в семье стало меньше доходов (например, кто-то потерял работу), направить средства лучше в счет досрочного погашения с сокращением суммы ежемесячного платежа. «Такая тактика должна использоваться до того момента, когда размер платежа перестанет вызывать у вас беспокойство. А вот после стоит перейти на досрочные платежи с сокращением срока», — говорит Сташкова.

Что еще важно знать о досрочном погашении ипотеки

Первое правило — вносить на дополнительное гашение в день планового платежа, замечает в беседе с NEWS.ru директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

«Многие этого не знают, но если внести досрочный платеж, скажем, 15-го числа, а плановый у вас 3-го, то часть денег уйдет на уже начисленные проценты. А вот если внести сразу после списания очередного платежа — вся сумма пойдет на тело кредита. При ставках выше 18% эта разница ощутима», — объясняет он.

По словам ипотечного брокера Елены Молоковой, главный секрет досрочного погашения — регулярность. «Если заемщик не может делать регулярные платежи, то имеющейся суммой лучше сократить срок, при условии что платёж комфортный», — объясняет она NEWS.ru. Также, по словам эксперта, при досрочном погашении очень важно не копить, а вносить любые досрочные платежи по мере возможности.

При этом для тех, кто брал ипотеку в 2020–2023 годах под 7–9%, сейчас может быть выгоднее не торопиться с досрочным погашением. Депозиты дают 13–15% годовых — больше, чем стоит ипотека, напоминает Тумин. «В этом случае логичнее положить деньги на вклад, дождаться роста суммы с процентами и потом внести ее досрочно», — уточняет эксперт. А вот для кредитов 2024–2025 годов, взятых под 18–21%, стратегия обратная: все свободные средства лучше сразу направлять на досрочное погашение, чтобы сократить базу для начисления этих высоких процентов.

