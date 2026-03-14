14 марта 2026 в 14:14

США возобновят добычу нефти на своем шельфе

Белый дом распорядился снова начать добывать нефть у Калифорнии

Администрация США возобновляет нефтедобычу на законсервированном калифорнийском месторождении компании Sable. Для этого министр энергетики США Крис Райт воспользовался чрезвычайными полномочиями по закону об оборонном производстве.

Крис Райт предписал компании Sable Offshore Corp. возобновить работу месторождения и системы нефтепроводов Santa Ynez, чтобы снизить риски перебоев поставок, которые могут быть вызваны политикой правительства Калифорнии, сделавшего американские вооруженные силы и регион зависимыми от зарубежной нефти, — говорится в сообщении ведомства.

В 2015 году добыча нефти на данном месторождении прекратилась вследствие масштабного нефтяного разлива вблизи побережья Санта-Барбары. Сегодня активно работает только одна из трех платформ. Компания Sable Offshore Corp., владеющая объектами добычи, вовлечена в длительную судебную борьбу с администрацией штата Калифорния за право восстановить добычу и провести необходимые ремонтные работы.

Решение федерального правительства США вновь активизировать разработку месторождения вызвало возмущение в Калифорнии. Так, губернатор штата Гэвин Ньюсом выразил намерение обжаловать данное постановление в судебном порядке.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа полагает, что страна способна выдержать краткосрочный скачок цен на нефть в течение трех-четырех недель, прежде чем он перерастет в устойчивую политическую проблему. Среди мер по влиянию на рынок администрация рассматривает возможность снятия санкций с российской нефти.

Москва

Общество

Общество

