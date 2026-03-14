Индийские суда получили пропуск через стратегически важный морской коридор Посол Фатхали: Иран разрешил судам Индии ходить через Ормузский пролив

Иран предоставил возможность беспрепятственного судоходства для кораблей, идущих под флагом Индии через Ормузский пролив, заявил в эфире телеканала India Today иранский посол в южно-азиатской республике Мохаммад Фатхали. Он утвердительно ответил на вопрос о том, получили ли индийские суда разрешение на транзит через этот стратегически важный морской коридор.

Да, мы разрешили, но позвольте мне не уточнять, сколько именно [судов получили разрешение], — подчеркнул дипломат.

Ранее сообщалось, что в Тегеране рассматривают возможность пропуска ограниченного числа нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Высокопоставленный иранский чиновник отметил, что такое решение будет принято, если груз станут продавать в китайских юанях.

До этого политолог Евгений Минченко выразил мнение, что шанс открытия Ираном Ормузского пролива для европейских судов крайне мал. По его словам, Тегеран обеспечит безопасное судоходство, если страны-партнеры закроют посольства Израиля и США на своих территориях.