Индийские суда получили пропуск через стратегически важный морской коридор

Иран предоставил возможность беспрепятственного судоходства для кораблей, идущих под флагом Индии через Ормузский пролив, заявил в эфире телеканала India Today иранский посол в южно-азиатской республике Мохаммад Фатхали. Он утвердительно ответил на вопрос о том, получили ли индийские суда разрешение на транзит через этот стратегически важный морской коридор.
Да, мы разрешили, но позвольте мне не уточнять, сколько именно [судов получили разрешение], — подчеркнул дипломат.
Ранее сообщалось, что в Тегеране рассматривают возможность пропуска ограниченного числа нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Высокопоставленный иранский чиновник отметил, что такое решение будет принято, если груз станут продавать в китайских юанях.
До этого политолог Евгений Минченко выразил мнение, что шанс открытия Ираном Ормузского пролива для европейских судов крайне мал. По его словам, Тегеран обеспечит безопасное судоходство, если страны-партнеры закроют посольства Израиля и США на своих территориях.