Посол ответил на попытки Британии захватить связанные с Россией суда

Любые попытки Великобритании захватить связанные с РФ суда в британских территориальных водах неприемлемы, заявил посол страны в Лондоне Андрей Келин. По его словам, которые приводит РИА Новости, объявленное на уровне главы правительства Соединенного Королевства намерение — это очередной глубоко враждебный шаг в отношении Москвы.

Любые попытки британской стороны захватить суда, связанные с нашей страной, рассматриваем как неприемлемые и недопустимые, — отметил Келин.

Ранее Келин заявил, что удар ВСУ по Брянску при участии британских специалистов повлечет последствия для тех, кто был к нему причастен. По его словам, Лондон на фоне войны на Ближнем Востоке счел нужным «сыграть мускулами», наглядно продемонстрировав смертоносность своих систем, так как для него важно самоутвердиться в роли противника РФ.

Также в МИД России после вызова временной поверенной в делах Великобритании заявили, что Москва не потерпит присутствия на своей земле незаявленных сотрудников британских разведслужб. Российская сторона подчеркнула принципиальность своей позиции. Поводом стали недостоверные сведения, указанные одним из британских дипломатов при оформлении разрешения на въезд в Россию.