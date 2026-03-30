«Бескомпромиссная линия»: МИД обрушился на Лондон из-за шпионского скандала

Особо было подчеркнуто: в Москве не потерпят деятельности на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб, и наша бескомпромиссная линия в данном вопросе будет и впредь формулироваться в соответствии с интересами национальной безопасности, — указали в ведомстве.

Причиной стали ложные сведения, которые один из британских дипломатов указал при получении разрешения на въезд в страну. В МИД отметили, что этот сотрудник нарушил российский закон о порядке въезда. Также российские компетентные органы получили данные о его принадлежности к спецслужбам и выявили признаки разведывательно-подрывной деятельности.

Ранее сообщалось, что временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия покинула МИД РФ на Смоленской площади. Дипломат вышла из здания министерства спустя 15 минут после начала встречи.