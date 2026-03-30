30 марта 2026 в 10:12

Временная поверенная в делах Британии ушла из МИД спустя 15 минут

МИД РФ МИД РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия покинула МИД РФ на Смоленской площади, передает ТАСС. Дипломат вышла из здания министерства спустя 15 минут.

Долакаию вызвали в МИД накануне, 29 марта. Она прибыла в министерство утром 30 марта и зашла, не дав комментарии для журналистов. Информации о причинах приглашения дипломата нет.

Ранее российское посольство в Британии назвало планы страны захватывать в своих водах торговые суда «глубоко враждебным шагом». В дипведомстве пообещали использовать все доступные инструменты, включая асимметричные, для защиты национальных интересов.

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин в свою очередь заявил, что планы Британии по перехвату российских судов являются возвратом в эпоху пиратства. По его словам, правовой нигилизм западных стран достиг «беспрецедентных масштабов». Дипломат также обратил внимание, что британцы устали от антироссийских санкций, которые бьют по их карманам. Он отметил, что далеко не все жители королевства поддерживают конфронтационный настрой своих властей.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

