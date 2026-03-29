Временную поверенную в делах Великобритании вызвали в российский МИД

МИД России вызвал временную поверенную в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия, пишет ТАСС. Источник в российском внешнеполитическом ведомстве не рассказал о причинах приглашения.

На Смоленскую площадь вызвана временная поверенная Британии, — сказали агентству.

До этого российское посольство в Великобритании резко осудило планы британских властей захватывать в своих водах торговые суда, связанные с РФ. В дипмиссии заявили, что такие действия являются «глубоко враждебным шагом», и пообещали использовать все доступные инструменты, включая асимметричные, для защиты национальных интересов. Лондону также припомнили ракетные удары по гражданским объектам в Брянске, к которым, по данным МИД РФ, была причастна британская сторона.

Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин обратил внимание, что британцы устали от антироссийских санкций, которые бьют по их карманам. Он отметил, что далеко не все жители королевства поддерживают этот курс.