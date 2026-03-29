29 марта 2026 в 17:09

Временную поверенную в делах Великобритании вызвали в российский МИД

МИД России вызвал временную поверенную в делах Великобритании Долакия

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
МИД России вызвал временную поверенную в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия, пишет ТАСС. Источник в российском внешнеполитическом ведомстве не рассказал о причинах приглашения.

На Смоленскую площадь вызвана временная поверенная Британии, — сказали агентству.

До этого российское посольство в Великобритании резко осудило планы британских властей захватывать в своих водах торговые суда, связанные с РФ. В дипмиссии заявили, что такие действия являются «глубоко враждебным шагом», и пообещали использовать все доступные инструменты, включая асимметричные, для защиты национальных интересов. Лондону также припомнили ракетные удары по гражданским объектам в Брянске, к которым, по данным МИД РФ, была причастна британская сторона.

Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин обратил внимание, что британцы устали от антироссийских санкций, которые бьют по их карманам. Он отметил, что далеко не все жители королевства поддерживают этот курс.

послы
дипломаты
Великобритания
МИД
МИД РФ
Кувейт раскрыл данные об атаке Ирана на военный лагерь
Губернатор раскрыл последствия ударов ВСУ по Запорожью
В Госдуме рассказали, в каких случаях можно взять ипотечные каникулы
США и Израиль нанесли тяжелый удар по иранскому университету
Тревога в трех районах Ленобласти оказалась ложной
В Кремле раскрыли отношение России к странам Персидского залива
Медведев предложил одному «зеленому насекомому» сделку с картелем Синалоа
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Украинок тащат на фронт, цыгане обокрали ВСУ: новости СВО к вечеру 29 марта
Названы вероятные планы Украины для дальнейшей эскалации конфликта
Депутат Рады заявил о желании украинцев думать на русском языке
«Зеленое насекомое скачет»: Медведев о «помощи» Зеленского США
В ОАЭ выдвинули условия для урегулирования конфликта с Ираном
Беспилотники ВСУ над Финляндией? Откуда они летят, угроза для России
Украинский дрон-камикадзе вторгся в воздушное пространство Финляндии
Миротворцы ООН подорвались на мине в Ливане
Финляндия получила удар в спину от ВСУ
Временную поверенную в делах Великобритании вызвали в российский МИД
Военэксперт ответил, оставят ли США Украину из-за конфликта с Ираном
Поезд протаранил Renault Duster с пассажирами
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
Общество

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн

