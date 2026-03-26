Российское посольство в Великобритании резко осудило планы британских властей захватывать в своих водах торговые суда, связанные с РФ. В дипмиссии заявили, что такие действия являются «глубоко враждебным шагом», и пообещали использовать все доступные инструменты, включая асимметричные, для защиты национальных интересов.

Британское правительство объявило об очередном глубоко враждебном шаге в отношении России — намерении захватывать торговые суда, связанные с нашей страной, в британских территориальных водах, — сообщили представители посольства.

В заявлении отмечается, что Лондон пытается убедить Москву в отсутствии заинтересованности в эскалации, однако факты говорят об обратном. В дипмиссии напомнили о ракетных ударах по гражданским объектам в Брянске, к которым, по их данным, причастна британская сторона.

Российские дипломаты назвали новые планы британцев «актами пиратства», противоречащими международному праву, и предупредили, что навигация в британских водах становится небезопасной. Они также выразили уверенность, что Лондон несет ответственность за кризис на энергетическом рынке и рост цен, в том числе для собственных потребителей.

Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин обратил внимание, что британцы устали от антироссийских санкций, которые бьют по их карманам. Он отметил, что далеко не все жители королевства поддерживают конфронтационный настрой своих властей.