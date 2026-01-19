Келин расценил слова Лондона о перехвате судов РФ как возврат в пиратство

Планы Великобритании по перехвату российских судов являются возвратом в эпоху пиратства, заявил «Известиям» посол РФ в Лондоне Андрей Келин. По его словам, правовой нигилизм западных стран достиг «беспрецедентных масштабов».

То, о чем сейчас говорят лондонские политики, — это фактически возврат в эпоху пирата Эдварда Тича по прозвищу Черная Борода. Только здесь забывают, что Британия уже давно не «владычица морей» и безнаказанными ее действия не останутся, — отметил он.

Келин добавил, что Британии следует тщательно обдумать свои действия, прежде чем затевать международные авантюры.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил: захват США танкера «Маринера» можно считать незаконным вторжением в границы России. По его словам, Вашингтон пытается представить операцию как «лихой рейд за венесуэльской нефтью», но игнорирует, что она находилась на борту российского судна.

До этого в Минтрансе РФ сообщили, что Военно-морские силы США высадились на судно «Маринера» в нейтральных водах. По данным ведомства, сразу после появления американских военных связь с кораблем оборвалась. В министерстве также отметили, что 24 декабря 2025 года «Маринера» получила временное разрешение ходить под российским флагом.