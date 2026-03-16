16 марта 2026 в 17:01

«Ненавидеть Россию важнее»: на Западе указали на лицемерие Стармера

Журналист Боуз: ненависть к России для Стармера важнее помощи Ближнему Востоку

Кир Стармер Кир Стармер Фото: www.capitalpictures.com/Global Look Press
Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру куда важнее продолжать ненавидеть Россию, чем оказать помощь странам Ближнего Востока, такое мнение в социальной сети X высказал ирландский журналист Чей Боуз. Он прокомментировал решение политика встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Стармер заявляет, что скоро встретится с Зеленским. Очевидно, что ненавидеть Россию важнее, чем помогать с ситуацией на Ближнем Востоке, — заявил Боуз.

Ранее Великобритания отказалась направлять военные корабли для восстановления судоходства через Ормузский пролив. Стармер лично выступил против такого решения. Президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать военные корабли в Ормузский пролив.

Как считает французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, Трамп может привести к разрушению НАТО, что может иметь положительные последствия. Политик связал свои заявления с возможным участием Альянса в военной коалиции в Ормузском проливе.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

