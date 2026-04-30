30 апреля 2026 в 06:30

Трамп продвигает новый альянс по Ормузскому проливу

Трамп продвигает новый альянс по Ормузскому проливу

Администрация президента США Дональда Трампа предложила другим странам создать новый альянс для возобновления движения судов в Ормузском проливе, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатическую телеграмму Госдепартамента США. Инициатива получила название «Морская коалиция свободы судоходства».

Эта инициатива, получившая название «Морская коалиция свободы судоходства» (Maritime Freedom Construct), была подробно изложена во внутренней телеграмме Госдепартамента, разосланной во вторник посольствам США, которая призывала американских дипломатов добиваться от иностранных правительств присоединения к нему, — пишет WSJ.

В телеграмме сказано, что деятельность коалиции будет связана с обменом разведданными. Также участники будут координировать вопросы дипломатии и контролировать соблюдение ограничительных мер.

По данным WSJ, MFC станет совместным проектом Госдепартамента и Центрального командования Вооруженных сил США. Инициатива, однако, позиционируется как мирная. И все же, дипломатам поручили выяснить у иностранных партнеров о готовности стать «дипломатическими и/или военными партнерами» нового альянса.

Ранее заместитель председателя парламента Ирана Хамидреза Хаджи Бабаи заявил, что Иран впервые получил доходы от сборов за пересечение Ормузского пролива. По его словам, средства были направлены в Центральный банк страны.

