Россиянам объяснили, как выбрать хорошего брокера

У надежного брокера должны быть лицензия Центрального банка и высокий рейтинг, заявил NEWS.ru финансист, основатель семейного офиса D1 Capital Данила Ладнюк. По его словам, также важно учитывать удобство приложения, в том числе наличие чата поддержки.

Для выбора брокера с целью инвестиций в первую очередь зайдите на сайт Банка России, в раздел «Проверить участника финансового рынка», и убедитесь, что он там есть. Если его нет в реестре, сразу закрывайте вкладку. Для первого счета разумнее выбирать крупный банк или посредника с историей от пяти лет. При этом читайте отзывы о брокерах не на их сайтах, а на независимых площадках Банки.ру, «Пульс» и в финансовых чатах, а также изучайте их рейтинг за последний год, — поделился Ладнюк.

Он подчеркнул, что необходимо внимательно ознакомиться с тарифами брокеров для физических лиц на официальном сайте. По словам эксперта, важно учитывать комиссионные за сделки, абонентскую плату и расходы на вывод средств. При долгосрочных инвестициях финансист порекомендовал искать варианты с отсутствием ежемесячных затрат.

Ищите сегрегацию счетов: это значит, что ваши активы хранятся отдельно от средств самого брокера. Плюс — участие в системе гарантирования. Также учитывайте налоги. Посредник сам удержит 13–15% с вашей прибыли. Но если откроете индивидуальный инвестиционный счет, государство либо вернет вам до 52 тыс. рублей в год, либо через три года освободит от налога на доход. Проверьте демо-доступ, наличие чата поддержки и обучающих материалов. Если платформа зависает в часы торгов или поддержка не отвечает — ищите другого, — заключил Ладнюк.

Ранее финансовый эксперт Андрей Бархота посоветовал долгосрочным инвесторам обратить внимание на драгоценные металлы, особенно на золото. По его словам, это выгодный инструмент для инвестиций, если деньги остаются вложенными более 10 месяцев.