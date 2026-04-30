Ядерное оружие у Киева и наступление ВС РФ: новости СВО к утру 30 апреля

ВС РФ продолжают наступление в Харьковской области, три мирных жителя пострадали в результате атак беспилотников в Белгородской области, расчеты РСЗО «Ураган» нанесли удар по позициям ВСУ в Запорожской области. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 29 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Раскрыты детали операции с применением «Урагана» против ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки войск «Восток» нанесли удар по позициям и узлам сосредоточения резервов ВСУ в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В результате были поражены фортификационные сооружения, техника и живая сила противника.

Координаты целей были переданы артиллерийским подразделениям, после чего был нанесен огневой удар, отметили в ведомстве. Контроль поражения и корректировка осуществлялись с использованием разведывательных беспилотников в режиме реального времени.

Российская армия развивает наступление в Харьковской области

Российские войска продолжают развивать наступление в Волчанском районе Харьковской области. В частности, подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Землянки.

По информации источника, Вооруженные силы Украины пытаются контратаковать, но безуспешно. По позициям противника активно работает российская артиллерия.

ВС РФ в зоне СВО

Российский боец в одиночку уничтожил «небесную разведку» ВСУ

Старший сержант Николай Васильев уничтожил наблюдательный беспилотник ВСУ, который пытался вести скрытное наблюдение за позициями российских военнослужащих, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, военнослужащий пребывал на наблюдательном посту.

Он контролировал воздушное пространство и заметил в небе неопознанный беспилотный летательный аппарат. Сначала Васильев оперативно связался с пунктом управления и уточнил, не является ли он российским. Когда он получил отрицательный ответ, то открыл огонь из стрелкового оружия. Цель была поражена.

Украинский беспилотник был тут же сбит и упал на удалении от позиций личного состава и техники. В Минобороны отметили, что благодаря действиям старшего сержанта удалось предотвратить возможную разведку российских позиций и избежать потерь среди военнослужащих.

Трое жителей Белгородской области пострадали при ударах БПЛА

Три мирных жителя пострадали в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В селе Головино Белгородского округа дрон атаковал легковой автомобиль.

По его данным, в результате происшествия был ранен водитель машины. У мужчины осколочное ранение грудной клетки. Гладков написал, что его доставили на скорой помощи в городскую больницу, чтобы оказать помощь. Далее пострадавший продолжит наблюдаться амбулаторно. Также в Валуйскую центральную районную больницу обратился мужчина, который пострадал при атаке дрона на служебный автомобиль в селе Гладково.

Фото:

В МИД РФ высказались о ядерном оружии на Украине

Представитель МИД РФ Андрей Белоусов заявил о недопустимости обсуждений возможной передачи Украине элементов ядерного оружия. Он отметил, что подобные инициативы выходят за рамки допустимого и вызывают серьезную обеспокоенность.

Белоусов подчеркнул, что Договор о нераспространении ядерного оружия находится под серьезным давлением и требует укрепления. Он также отметил, что Россия выполняет все обязательства по ДНЯО и выступает за его сохранение и развитие, несмотря на попытки пересмотра базовых принципов.

Читайте также:

«Ураган» смел резервы ВСУ в Запорожье: успехи ВС РФ к утру 30 апреля

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 30 апреля

«Заставляют ненавидеть русских». Фашисты захватили Одессу: как РФ ее спасет