«Переходит все границы»: МИД РФ о ядерном оружии на Украине Белоусов: обсуждения передачи ядерного оружия Украине переходят все границы

Представитель МИД РФ Андрей Белоусов заявил о недопустимости обсуждений возможной передачи Украине элементов ядерного оружия, передает РИА Новости. Он отметил, что подобные инициативы выходят за рамки допустимого и вызывают серьезную обеспокоенность.

Современное состояние международного режима нераспространения ядерного оружия вызывает опасения, — сказал Белоусов.

Белоусов подчеркнул, что Договор о нераспространении ядерного оружия находится под серьезным давлением и требует укрепления. Он также отметил, что Россия выполняет все обязательства по ДНЯО и выступает за его сохранение и развитие, несмотря на попытки пересмотра базовых принципов.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заметила, что западные покровители Украины всеми силами препятствуют завершению конфликта. По ее словам, в Киеве сохраняют иллюзию нанесения России «стратегического поражения». Пока на Украине не наблюдается политической воли к миру, и европейские спонсоры поддерживают режим в этой тенденции, отметила Захарова. Страны Великобритании и Европейского союза делают все, чтобы затянуть конфликт и не допустить даже намека на его скорое завершение, резюмировала дипломат.