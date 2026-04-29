Западные покровители Украины всеми силами препятствуют завершению конфликта, обратила внимание представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с порталом Firstpost. По ее словам, в Киеве сохраняют иллюзию нанесения России «стратегического поражения».

К сожалению, сегодня мы не видим в Киеве политической воли к миру […]. Спонсоры президента Украины Владимира Зеленского, прежде всего из Британии и ЕС, делают все, чтобы затянуть конфликт и не допустить даже намека на его скорое завершение, — сказала она.

Захарова добавила, что, несмотря на обещания Зеленского о зеркальных действиях в ответ на российское пасхальное перемирие 11–12 апреля, украинские власти так и не отдали приказ о прекращении огня. За время действия перемирия режим тишины был нарушен ими свыше 6,5 тыс. раз.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен предположил, что украинцы будут праздновать день, когда Зеленский покинет пост президента страны. Так он отреагировал на статью New York Times, в которой руководителя Украины назвали «новым главой свободного мира». По словам профессора, Зеленский отказался от своего политического мандата, арестовал политических оппонентов и провел чистку в СМИ.