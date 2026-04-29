29 апреля 2026 в 17:23

Российская армия развивает наступление в Харьковской области

Фото: Сергей Мирный/РИА Новости
Российские войска продолжают развивать наступление в Волчанском районе Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри». В частности, подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Землянки.

По информации источника, Вооруженные силы Украины пытаются контратаковать, но безуспешно. По позициям противника активно работает российская артиллерия.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что российские войска полностью завершили охват Константиновки с трех сторон, установив контроль над населенным пунктом Ильиновка. По его словам, подразделения окружили город с юго-запада, юга и юго-востока. В МО РФ не комментировали эту информацию.

Ранее сообщалось, что село Землянки в Харьковской области перешло под контроль российской группировки войск «Север». Операция проводилась в условиях интенсивных боевых действий. Оборону в селе удерживали подразделения украинских пограничников. Здания использовались в качестве огневых точек, при отходе отдельные объекты и предметы заминировали.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд Ярославля запретил ЛГБТ-движение и признал его экстремистским
Песков ответил на вопрос о возможном выходе России из ОПЕК+
США возьмутся за восстановление Чернобыльской АЭС
Деньги горят, взрываются на улицах РФ: кто за этим стоит, как уберечь детей
Азербайджан и Армения согласовали инструкции по делимитации границы
В Москве на майские праздники изменят график движения поездов МЦД-3
В карманах майора полиции оказались 10 млн рублей задержанного мошенника
Сафонов — герой Парижа: как ПСЖ обыграл «Баварию» в самом безумном матче ЛЧ
Школьную столовую закрыли на 15 суток после отравления 20 детей
Американист раскрыл, какой сигнал Карл III послал Трампу в Конгрессе США
На Украине похоронили еще живого военнопленного ВСУ
В Госдуме предупредили об эскалации на Украине после визита Карла III в США
В популярном музыкальном сервисе произошел масштабный сбой по всему миру
В Подмосковье пироман-подросток едва не сжег многоэтажку
Почему «слишком красиво» мешает спать: парадокс идеального интерьера
Песков ответил на вопрос о зарубежных гостях на Параде Победы в Москве
Песков раскрыл, предупреждали ли ОАЭ Россию о выходе из ОПЕК и ОПЕК+
Криминалист оценил шансы ИИ на раскрытие преступлений
Россияне перестали экономить и скупают дорогие туры в соседнюю страну
На Кубани призвали проверить системы оповещения из-за подъема рек
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

