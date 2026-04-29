Российская армия развивает наступление в Харьковской области

Российские войска продолжают развивать наступление в Волчанском районе Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри». В частности, подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Землянки.

По информации источника, Вооруженные силы Украины пытаются контратаковать, но безуспешно. По позициям противника активно работает российская артиллерия.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что российские войска полностью завершили охват Константиновки с трех сторон, установив контроль над населенным пунктом Ильиновка. По его словам, подразделения окружили город с юго-запада, юга и юго-востока. В МО РФ не комментировали эту информацию.

Ранее сообщалось, что село Землянки в Харьковской области перешло под контроль российской группировки войск «Север». Операция проводилась в условиях интенсивных боевых действий. Оборону в селе удерживали подразделения украинских пограничников. Здания использовались в качестве огневых точек, при отходе отдельные объекты и предметы заминировали.