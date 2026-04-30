Украинские подразделения в Константиновке выдают уже погибших солдат за действующих, сообщили в силовых структурах РФ. По словам источника, которые приводит ТАСС, высшее командование ВСУ не знает о больших потерях.

В Константиновке противник несет большие потери личного состава. Наиболее сильные удары по ВСУ наносятся на территории промзоны, в ее окрестностях и на территории колонии. Командиры подразделений скрывают от высшего командования эти потери, выдавая мертвых за живых, имитируя их присутствие на позициях, — отметил он.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что Киев не считается с потерями Вооруженных сил Украины на фронте. По его словам, украинские власти нарушают все права человека и сейчас они «растоптаны полностью».

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что в России создадут новые средства радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотникам ВСУ, работающим на основе искусственного интеллекта. По его словам, российские военные уже получили образцы электронных плат таких дронов, что позволит найти эффективные способы нарушения их работы.