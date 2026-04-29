Пушилин объяснил, как Киев относится к потерям на фронте

Киев не считается с потерями Вооруженных сил Украины на фронте, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, украинские власти нарушают все права человека.

Украинский режим не считается с потерями, именно поэтому нарушаются все права человека, которые возможны. То есть, они растоптаны полностью, — считает Пушилин.

Ранее глава республики отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский, избиравшийся как «президент мира», на деле стал «президентом войны». По его словам, именно ради обещания мира украинцы и голосовали за него в таком количестве. Пушилин подчеркнул, что доверие избирателей было основано на мирной риторике, однако реальные действия привели к противоположному результату.