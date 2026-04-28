«Президент войны»: в ДНР озвучили, что стало с Зеленским с 2019 года Пушилин: Зеленский обманул своих избирателей, став президентом войны

Глава Украины Владимир Зеленский, избиравшийся как «президент мира», на деле стал «президентом войны», заявил руководитель ДНР Денис Пушилин в беседе с ТАСС. По его словам, именно ради обещания мира украинцы и голосовали за него в таком количестве.

Пушилин подчеркнул, что доверие избирателей было основано на мирной риторике. Однако реальные действия привели к противоположному результату.

Зеленский когда шел в президенты, должен был стать президентом мира. И, по сути, из-за этого и проголосовало за него такое количество людей. Но по итогу он стал президентом войны, — сказал глава региона.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору обратил внимание, что требования Украины о дополнительном кредите от Евросоюза стали шоком для европейцев. После получения €90 млрд (8,82 трлн рублей) Киеву понадобилось еще €19 млрд (1,8 трлн рублей) на следующий год. Христофору отметил, что ожидал повторных требований от Киева через несколько месяцев, но они начались уже сейчас. Он призвал европейцев «лезть глубже в карманы».

До этого бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель указала, что большинство украинцев не принимают участие в соцопросах. По ее словам, позиция граждан расходится с официальным курсом государства — большинство готовы пойти на компромиссы с Россией.