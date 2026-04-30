Санта-Клауса-педофила повязали при совращении школьницы

В США арестовали 68-летнего пенсионера, работавшего Санта-Клаусом на детских праздниках, за совращение 13-летней школьницы, пишет американский телеканал CBS4. По его информации, задержание происходило в рамках масштабной «Операции по защите детей», во время которой вместе с ним было поймано 19 подозреваемых.

Хикс работает в отделе маркетинга Tri-County Behavioral Health в округе Полк и каждый год играет Санта-Клауса на нескольких мероприятиях, — рассказал шериф.

По информации издания, фигурант общался в социальных сетях с детективом, который выдавал себя за опекуна 13-летней девочки. Пенсионеру предложили заплатить $200 (около 15 тыс. рублей) за ночь с ребенком. Уже во время допроса подозреваемый рассказал, что состоит в браке больше 50 лет, но регулярно посещает сайты для вызова проституток.

Ранее в Нигере 75-летний глава многодетного семейства предстал перед судом по обвинению в систематическом насилии над своей 14-летней внучкой. Педофил долгое время удерживал девочку в своей комнате, а когда она забеременела, то увез ее в подпольную клинику. Там ей дали таблетки, предназначенные для прерывания беременности.