Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
30 апреля 2026 в 07:10

Санта-Клауса-педофила повязали при совращении школьницы

В США арестовали работавшего Санта-Клаусом пенсионера за совращение школьницы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В США арестовали 68-летнего пенсионера, работавшего Санта-Клаусом на детских праздниках, за совращение 13-летней школьницы, пишет американский телеканал CBS4. По его информации, задержание происходило в рамках масштабной «Операции по защите детей», во время которой вместе с ним было поймано 19 подозреваемых.

Хикс работает в отделе маркетинга Tri-County Behavioral Health в округе Полк и каждый год играет Санта-Клауса на нескольких мероприятиях, — рассказал шериф.

По информации издания, фигурант общался в социальных сетях с детективом, который выдавал себя за опекуна 13-летней девочки. Пенсионеру предложили заплатить $200 (около 15 тыс. рублей) за ночь с ребенком. Уже во время допроса подозреваемый рассказал, что состоит в браке больше 50 лет, но регулярно посещает сайты для вызова проституток.

Ранее в Нигере 75-летний глава многодетного семейства предстал перед судом по обвинению в систематическом насилии над своей 14-летней внучкой. Педофил долгое время удерживал девочку в своей комнате, а когда она забеременела, то увез ее в подпольную клинику. Там ей дали таблетки, предназначенные для прерывания беременности.

США
аресты
педофилы
Санта-Клаус
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В рядах ВСУ появились «мертвые души»
Гидрометцентр предупредил о гололедице в Москве
Юрист предупредила о штрафах за неправильное вывешивание флага России
Трамп придумал новое название для Ормузского пролива
В Кремле высказались о конкретных сроках перемирия ко Дню Победы
Учитель совратил школьницу, пообещав высокие оценки
Задержан экс-министр одной из российских республик
Санта-Клауса-педофила повязали при совращении школьницы
Россиянам объяснили, как выбрать хорошего брокера
Терапевт назвала характерные симптомы дефицита железа
Над Тульской областью сбили БПЛА
Посол Ирана заявил о поражении США в войне и экономике
Вторичка стала дешевле: на сколько упали цены, покупать ли квартиру сейчас
В Ростовской области уничтожили БПЛА в пяти районах
Врач назвала первые признаки для проверки на хеликобактериоз
Составлен список серьезных причин для обращения к гастроэнтерологу
Трамп продвигает новый альянс по Ормузскому проливу
В России заявили о последствиях размещения ядерного оружия в Финляндии
Стало известно о новом тренде среди россиян в сфере недвижимости
«Ураган» смел резервы ВСУ в Запорожье: успехи ВС РФ к утру 30 апреля
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
Общество

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.