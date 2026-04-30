30 апреля 2026 в 08:00

Гастроэнтеролог назвала главный риск застолья в майские праздники

Гастроэнтеролог Колесник: сочетание мяса с алкоголем опасно для желудка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сочетание жирного мяса с алкоголем во время майских пикников представляет серьезную опасность для желудка и может спровоцировать обострение хронических заболеваний, заявила NEWS.ru гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Инга Колесник. По ее словам, особенно внимательными к своему рациону в этот период следует быть людям с уже установленными диагнозами, такими как желчнокаменная болезнь, панкреатит или функциональные расстройства.

С майскими пикниками важно быть осторожными тем людям, у кого есть желчнокаменная болезнь, панкреатит, ГЭРБ и функциональные расстройства. В этих случаях избыток жирного мяса и алкоголя может спровоцировать обострение заболевания и привести к болезненным ощущениям и тяжелым последствиям. Какие существуют практические правила пикника без вреда для здоровья? Не приходите к столу с чувством голода. Начинайте трапезу с овощей и не сочетайте мясо с алкоголем. Делайте паузы и ешьте медленно, — сказала Колесник.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что нарушение режима питания и злоупотребление алкоголем в период майских праздников могут обернуться серьезными последствиями для ЖКТ. По его словам, традиционное сочетание жирного мяса и спиртных напитков является мощнейшим фактором стресса для микроорганизмов, населяющих кишечник человека.

Дмитрий Бугров
Александрина Гуловская
