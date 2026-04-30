Трамп придумал новое название для Ормузского пролива Трамп опубликовал картинку, на которой Ормузский пролив стал «проливом Трампа»

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social картинку, на которой Ормузский пролив назван «проливом Трампа». На ней представлена карта Персидского и Оманского заливов, между которыми курсируют танкеры.

До этого сообщалось, что америкнаский лидер отказался от планов бомбить Иран и решил продолжить блокаду судоходства через Ормузский пролив. По информации зарубежных СМИ, президент Соединенных Штатов хочет лишить Тегеран доходов от продажи нефти.

Ранее представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова напомнила, что российские власти не раз призывали к политико-дипломатическому урегулированию кризисной ситуации на Ближнем Востоке, у которой изначально не было военного решения. По словам дипломата, США и Израиль потерпели «сокрушительное поражение» из-за своего одноколейного подхода.