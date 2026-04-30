Гидрометцентр предупредил о гололедице в Москве

В Московском регионе в ночь на четверг, 30 апреля, возможна гололедица, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. Температура в столице и области может достигнуть значений, близких к нулевым.

Синоптик рассказала, что минимальная температура на 30 апреля варьируется от -1 до +1 градуса ночью, а в области от -4 до +1 градуса. По ее словам, к 1 мая погода в столице изменится. Осадки в ночное время практически не прогнозируются, а риск гололедицы исчезнет. При этом дневные температуры останутся положительными, в отдельных районах возможны дожди.

Ранее синоптик Михаил Леус написал о новом суточном рекорде в Москве по высоте снежного покрова. Этот показатель не менялся последние 90 лет. Согласно актуальным сведениям, сугробы в столице выросли до семи сантиметров.

До этого ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что наиболее удачным днем для пикника в Москве станет 3 мая. По ее словам, после первых майских праздников наступит потепление.