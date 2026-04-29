29 апреля 2026 в 19:25

В Москве установлен новый рекорд по высоте сугробов для апреля

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Москве 29 апреля был официально обновлен суточный рекорд по высоте снежного покрова, который не менялся на протяжении последних 90 лет, сообщил в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус. Согласно актуальным данным главной метеостанции города на ВДНХ, сугробы в столице выросли до семи сантиметров.

Этого оказалось достаточно, чтобы обновить суточный рекорд по высоте снежного покрова, который для этого дня составлял 4 см и продержался 90 лет! Сегодня снежный покров в Москве будет таять более активно, и в четверг столица с ним попрощается, — пообещал эксперт.

Ранее ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что наиболее удачным днем для пикника в Москве станет 3 мая. Она отметила, что после первых майских праздников наступит потепление.

До этого москвичам пообещали, что потепление в столице ожидается до конца недели. Согласно прогнозу синоптиков, дневная температура поднимется с 6–8 градусов тепла до 18–21 градусов тепла. По их информации, четверг и пятницу прогнозируются небольшие дожди. После в Москве установится преимущественно сухая погода без заметных осадков.

