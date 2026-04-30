Стало известно, какая отрасль получает более 350 тысяч рублей Табачные производства стали лидером по зарплатам в РФ

Средняя зарплата более 350 тысяч рублей России была только у сотрудников табачных производств, сообщили РИА Новости со ссылкой на данные статистики. Самый прибыльный месяц обозначили февраль.

В конце зимы работники из этой отрасли в среднем получали почти 355 тысяч рублей. При этом месяцем ранее показатель составлял 216,4 тысячи рублей.

В информационном агентстве написали, что среднемесячная начисленная зарплата рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Также в нее входят доходы всех сотрудников, в том числе работников со сверхвысокими зарплатами. В среднем по России зарплата за февраль составила 103,9 тысячи рублей.

Ранее НСН HR-эксперт Зулия Лоикова сообщила, что зарплаты «синих воротничков» увеличились на 50% за последние полгода. Она подчеркнула, что российской экономике угрожает нехватка кадров в рабочих профессиях.

До этого стало известно, что средние трудовые доходы руководителей за 10 лет выросли почти в три раза и достигли 178 тыс. рублей. В 2015 году показатель составлял лишь 60,7 тыс. рублей.