29 апреля 2026 в 13:52

HR-эксперт ответила, в каких сферах быстрее всего растут зарплаты

HR-эксперт Зулия Лоикова: зарплаты в рабочих профессиях растут быстрее всего

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Зарплаты «синих воротничков» за полгода достигли показателей роста в 50%, рассказала НСН HR-эксперт Зулия Лоикова. Она подчеркнула, что российской экономике угрожает нехватка кадров в рабочих профессиях.

С учетом того, что сейчас ребята активно идут учиться в колледжи на такие специальности, мы потребности рынка не закроем все равно, голод останется. В основном это именно высокая квалификация, нужен опыт и время. Поэтому у «синих воротничков» рост зарплаты идет крутыми темпами, на 45-50% зарплата выросла за последние полгода. Ни в одном секторе нет такого положения дел, — рассказала Лоикова.

HR-эксперт отметила, что востребованными на рынке труда также остаются специалисты по кибербезопасности и инженеры. По ее словам, в этих сферах можно найти позиции с достойной оплатой труда даже без опыта работы.

Ранее сообщалось, что средние трудовые доходы руководителей в России за последние 10 лет выросли почти в три раза и к октябрю прошлого года достигли 178 тыс. рублей. В 2015 году этот показатель составлял лишь 60,7 тыс. рублей.

