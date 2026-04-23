Туристам назвали пять вещей, на которых нельзя экономить в отпуске Эксперт OnlineTours Власенко посоветовала не экономить в отпуске на трансфере

Российским туристам не стоит экономить в отпуске на пяти важных вещах, в первую очередь на индивидуальном трансфере, заявила эксперт сервиса бронирования пакетных туров OnlineTours Оксана Власенко в беседе с Lenta.ru. По ее словам, он обойдется дороже, но избавит от необходимости ждать, пока предоставленный агентством автобус объедет все отели.

Выбор места в самолете Власенко также отнесла к статьям трат, на которых не стоит экономить. Она пояснила, что некоторые путешественники отказываются от платного выбора места в надежде получить его бесплатно на стойке регистрации.

Риск: вас могут посадить в разные концы самолета. Доплатить за места рядом на стойке часто уже нельзя: свободных мест рядом может не быть, — отметила специалист.

В этот же список эксперт включила медицинские страховки, питание и отели. Она посоветовала обращать внимание не на количество «звезд», а на свежесть ремонта, отзывы о тишине, расстояние до пляжа и магазинов.

