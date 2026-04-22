Путин раскрыл, с какой страной у России сложились хорошие отношения в ООН

Путин раскрыл, с какой страной у России сложились хорошие отношения в ООН

Россия и Сейшелы поддерживают хорошие отношения на международных аренах, в том числе в рамках ООН, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Сейшельских Островов Патриком Эрмини. Глава государства поблагодарил коллегу за поддержку многих российских инициатив, передает пресс-служба Кремля.

У нас сложились очень хорошие отношения на международных площадках, мы согласовываем наши позиции, благодарны вашей стране за поддержку многих инициатив Российской Федерации на площадке Организации Объединенных Наций, — отметил президент.

Путин в ходе встречи также отметил, что все больше российских туристов едут на Сейшелы. По его словам, у этого направления есть хорошие перспективы к дальнейшему росту.