22 апреля 2026 в 16:19

Путин раскрыл, с какой страной у России сложились хорошие отношения в ООН

Путин: между Россией и Сейшелами сложились хорошие отношения в ООН

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия и Сейшелы поддерживают хорошие отношения на международных аренах, в том числе в рамках ООН, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Сейшельских Островов Патриком Эрмини. Глава государства поблагодарил коллегу за поддержку многих российских инициатив, передает пресс-служба Кремля.

У нас сложились очень хорошие отношения на международных площадках, мы согласовываем наши позиции, благодарны вашей стране за поддержку многих инициатив Российской Федерации на площадке Организации Объединенных Наций, — отметил президент.

Путин в ходе встречи также отметил, что все больше российских туристов едут на Сейшелы. По его словам, у этого направления есть хорошие перспективы к дальнейшему росту.

До этого российский лидер поздравил нотариусов с 160-летием создания нотариата в России. Он подчеркнул, что нынешнее поколение специалистов хранит традиции предшественников и успешно решает ключевые задачи: защищает права граждан и организаций, обеспечивает безопасность экономической деятельности и выполняет функции превентивного правосудия.
Власть
Россия
Владимир Путин
Сейшелы
ООН
