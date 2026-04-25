25 апреля 2026 в 15:24

Глава МИД Сейшел раскрыл сроки запуска круглогодичных рейсов из России

Круглогодичные рейсы из России на Сейшелы могут стартовать в 2027 году

Круглогодичные рейсы из России на Сейшелы могут начаться в 2027 году, сообщил глава МИД Сейшельских Островов Барри Фор в интервью агентству Sputnik. По его словам, вопрос расширения прямых рейсов между странами находится на повестке дня.

Начиная с 2027 года у нас могут быть круглогодичные рейсы, — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все больше российских туристов едут на Сейшелы. По его словам, у этого направления есть хорошие перспективы к дальнейшему росту.

До этого депутат Сергей Миронов призвал возобновить программу туристического кешбэка для путешествующих по России граждан. Он также настоял на усилении контроля ФАС за обоснованностью цен в отрасли на фоне подорожания отелей и билетов.

Кроме того, губернатор Бали И Ваян Костер выразил признательность России за активный вклад в развитие туристической отрасли региона. Он отметил, что по итогам 2025 года число отдыхающих из РФ достигло внушительной отметки 260 тыс. человек.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

